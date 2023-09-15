Эртугрул Эрдоган: «В матче с «Локо» мы были уставшими и не смогли собраться»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эртугрул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом-Кубань» (69:86) в рамках Kuban Cup.

«Мы знали, что «Локомотив-Кубань» – классная команда. Нам предстоит много работы, мы новички. Хотелось бы иметь больше времени на подготовку, но сейчас его нет. Время – очень ценный ресурс для нас.

Но я доволен, потому что мы только вернулись со сбора в Турции. Я знал, что нам придется тяжело. Мы были уставшими и не смогли собраться. 

И конечно, «Локомотив-Кубань» – одна из лучших команд в Единой лиге ВТБ. Они хорошо готовы, давно играют вместе. Но это не может быть оправданием для нас. Мы действительно плохо сыграли, не смогли организовать нападение, забывали некоторые вещи в защите. Соперник сделал 16 подборов в нападении, а мы совершили 21 потерю.

Нам нужно разобрать нашу игру от начала до конца и подготовиться к следующему матчу. Но как я сказал, времени у нас не очень много. Мы не можем поменять все и сразу, но мы можем изменить наше отношение, стать более дисциплинированными и внимательными», – сказал Эрдоган.

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