Эртугрул Эрдоган: «В «Руне» собралась очень хорошая команда»

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган оценил уровень команды после серии товарищеских матчей на сборе в Турции.

«Не могу пожаловаться на отсутствие старания или сыгранности. Но конечно, мы далеки от того уровня, на который планируем выйти. Если мы будем класть кирпичик за кирпичиком каждый день, я верю, что мы станем очень хорошей командой.

Это предсезонные матчи. Каждая команда пробует какие-то вещи, пытается подготовиться, выстроить систему. Здесь не так много скаутинга. Мы просто тренируем новые схемы, вносим корректировки и еще пытаемся узнать друг друга получше. Мне не на что жаловаться после этих матчей, но по сути это только предсезонка. Нам нужно продолжать готовиться к Лиге ВТБ.

Адаптация новобранцев? Они в порядке. Я уверен, что у нас собралась очень хорошая команда. Это отличные игроки с сильным характером. Но самое важное, что они стараются поддерживать позитивную атмосферу в команде. Думаю, такое встречается очень редко. Нам нужно оставаться вместе на протяжении всего сезона. Но опять же, мы должны работать, оставаться скромными и быть более сосредоточенными.

В самый первый день я сказал команде, что наша главная цель – побеждать в каждом матче. Не важно, против кого и как мы это сделаем, но мы всегда должны пытаться выиграть. Мы можем сказать, что мой посыл как тренера – бороться за победу в каждом матче», – рассказал Эрдоган.

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