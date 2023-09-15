Александр Щербенев о победе Германии на ЧМ-2023: «Немного удивился, но они показали достойный чемпиона баскетбол»
Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев прокомментировал победу команды Германии на чемпионате мира-2023.
«Немного удивился, что сборная Германии стала победителем чемпионата мира, не ожидал такого. Но они показали достойный чемпиона баскетбол. Продемонстрировали серьезную игру и заслужили успех. Все по делу.
Уверен, что эта команда еще долго будет проявлять себя на международных турнирах», – заявил Щербенев.
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