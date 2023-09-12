Президент немецкой федерации баскетбола Инго Вайс раскритиковал систему PotAS (Potential Analysis System), которая используется в Германии для определения финансирования спортивных организаций.

«Для меня абсурдно то, что мы полагаемся на PotAS. Институт, который утверждает, что у немецкого баскетбола нет потенциала. Как так? Мы становимся чемпионами мира и выигрываем бронзу Евробаскета среди мужчин, а также добиваемся успехов с женской и юниорскими сборными», – посетовал Вайс.

Система PotAS анализирует инфраструктуру и шансы каждой спортивной федерации принести стране медаль на чемпионате мира в своем виде. Данный рейтинг затем используется для определения финансирования, которое получает каждая федерация.

Легкая атлетика занимает 1-е место в системе PotAS с шансом выиграть медаль 80,73%, в пятерке лидеров также настольный теннис (80,4%), конный спорт (79,4%), гребля на каноэ (78,7%) и триатлон (76,94%). Баскетбол занимает 26-е место в рейтинге с показателем всего (46,94%).

Выше расположены, в числе прочих, такие виды спорта, как фехтование (54,37%), тхэквондо (54,73%), гимнастика (54,78%) и гольф (55,64%).

«Дела идут отлично, хотя PotAS не видит в нас никакого потенциала. В результате мы теряем 250 000 евро в год, что является проблемой», – сказал Вайс.

Стоит отметить, что расположенная на 1-м месте в системе легкая атлетика не принесла Германии по итогам прошедшего недавно чемпионата мира ни одной медали.

Сборная Германии в минувшие выходные впервые в истории стала 1-й на чемпионате мира, в полуфинале обыграла команда США.

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