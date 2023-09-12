Президент немецкой федерации Вайс раскритиковал систему, которая определяет финансирование спортивных организаций

Теги сборная Германии чемпионат Германии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Президент немецкой федерации баскетбола Инго Вайс раскритиковал систему PotAS (Potential Analysis System), которая используется в Германии для определения финансирования спортивных организаций.

«Для меня абсурдно то, что мы полагаемся на PotAS. Институт, который утверждает, что у немецкого баскетбола нет потенциала. Как так? Мы становимся чемпионами мира и выигрываем бронзу Евробаскета среди мужчин, а также добиваемся успехов с женской и юниорскими сборными», – посетовал Вайс.

Система PotAS анализирует инфраструктуру и шансы каждой спортивной федерации принести стране медаль на чемпионате мира в своем виде. Данный рейтинг затем используется для определения финансирования, которое получает каждая федерация.

Легкая атлетика занимает 1-е место в системе PotAS с шансом выиграть медаль 80,73%, в пятерке лидеров также настольный теннис (80,4%), конный спорт (79,4%), гребля на каноэ (78,7%) и триатлон (76,94%). Баскетбол занимает 26-е место в рейтинге с показателем всего (46,94%).

Выше расположены, в числе прочих, такие виды спорта, как фехтование (54,37%), тхэквондо (54,73%), гимнастика (54,78%) и гольф (55,64%).

«Дела идут отлично, хотя PotAS не видит в нас никакого потенциала. В результате мы теряем 250 000 евро в год, что является проблемой», – сказал Вайс.

Стоит отметить, что расположенная на 1-м месте в системе легкая атлетика не принесла Германии по итогам прошедшего недавно чемпионата мира ни одной медали. 

Сборная Германии в минувшие выходные впервые в истории стала 1-й на чемпионате мира, в полуфинале обыграла команда США.

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