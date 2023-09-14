Ричард Джефферсон: «Наггетс» – лучшая команда в мире. Германия – чемпион мира. Сразу несколько вещей могут быть правдой»

Теги Леброн Джеймс Денвер Ричард Джефферсон сборная Германии НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон попытался прекратить споры, возникшие после недавнего заявления американского спринтера Ноа Лайлса, сказавшего, что чемпионы НБА не могут называть себя чемпионами мира.

«Вещаю из отпуска, поэтому очень быстро все объясню.

«Наггетс» – лучшая команда в мире. Германия – чемпион мира. Поэтому для всех новичков, кто далек от мира НБА, – все дело в аргументах, которые вы используете, добро пожаловать.

Давайте приведу вам пример. Ты можешь быть MVP и в то же время не быть лучшим игроком на планете. Леброн Джеймс был лучшим игроком в мире в свои лучшие годы, но он не становился MVP каждый сезон. И начинаются споры: MVP против лучшего в мире, кто же настоящий и т.д. И здесь то же самое. Лучшая команда планеты против чемпионов мира – все, что вам остается делать, – это спорить.

Добро пожаловать в мир НБА. Сразу несколько вещей могут быть правдой. Можно быть лучшей командой в мире, а также можно быть чемпионом мира», – сказал Джефферсон.

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2 комментария

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Биомеханоид
Гегемон Млечного Пути, на этом предлагаю закрыть пустую тему
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Cubs-V
Денвер, лучшая команда мира, потому что победила в НБА.
Германия лучшая в мире, потому что победила все сборные мира.
Как это касается Денвера в его логике?
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