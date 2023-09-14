Ричард Джефферсон: «Наггетс» – лучшая команда в мире. Германия – чемпион мира. Сразу несколько вещей могут быть правдой»

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон попытался прекратить споры, возникшие после недавнего заявления американского спринтера Ноа Лайлса, сказавшего, что чемпионы НБА не могут называть себя чемпионами мира.

«Вещаю из отпуска, поэтому очень быстро все объясню.

«Наггетс» – лучшая команда в мире. Германия – чемпион мира. Поэтому для всех новичков, кто далек от мира НБА, – все дело в аргументах, которые вы используете, добро пожаловать.

Давайте приведу вам пример. Ты можешь быть MVP и в то же время не быть лучшим игроком на планете. был лучшим игроком в мире в свои лучшие годы, но он не становился MVP каждый сезон. И начинаются споры: MVP против лучшего в мире, кто же настоящий и т.д. И здесь то же самое. Лучшая команда планеты против чемпионов мира – все, что вам остается делать, – это спорить.

Добро пожаловать в мир НБА. Сразу несколько вещей могут быть правдой. Можно быть лучшей командой в мире, а также можно быть чемпионом мира», – сказал Джефферсон.

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