Чемпион НБА Антонио Дэниелс признался, что его не удивило воскресное поражение « » от « » в Лос-Анджелесе.

В этом матче в состав «озерников» вернулся форвард Леброн Джеймс, который пропустил около месяца из-за травмы.

«Леброн Джеймс – слишком значимая фигура. Скажем, в последнее время был очень хорош, но с Леброном в составе он уже не так часто оказывается с мячом, теперь он в руках Джеймса. вообще не появился на площадке.

Возвращение Леброна многое изменило. Я спрашивал об этом Дарвина Хэма. Команда играла хорошо в последнее время, насколько сложно будет встроить Леброна в игру? Но на словах это одно, а на деле все не так просто», – заявил Дэниелс.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!