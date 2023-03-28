Антонио Дэниелс: «Возвращение Леброна многое изменило. Встроить его в игру не так просто»

Теги Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Антонио Дэниэлс Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

Чемпион НБА Антонио Дэниелс признался, что его не удивило воскресное поражение «Лейкерс» от «Чикаго» в Лос-Анджелесе.

В этом матче в состав «озерников» вернулся форвард Леброн Джеймс, который пропустил около месяца из-за травмы.

«Леброн Джеймс – слишком значимая фигура. Скажем, Остин Ривз в последнее время был очень хорош, но с Леброном в составе он уже не так часто оказывается с мячом, теперь он в руках Джеймса. Руи Хатимура вообще не появился на площадке.

Возвращение Леброна многое изменило. Я спрашивал об этом Дарвина Хэма. Команда играла хорошо в последнее время, насколько сложно будет встроить Леброна в игру? Но на словах это одно, а на деле все не так просто», – заявил Дэниелс.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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1 комментарий

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Tiemme
Ну так положите его туда, где лежал. До октября.
+8
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