Антонио Дэниэлс: «Расселла Уэстбрука излишне критикуют»

Бывший игрок НБА Антонио Дэниэлс считает, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук не заслуживает той критики, с которой имеет дело.

«Я скажу вам кое-что о , о чем обычно не упоминают. Все говорят, что он не сделал то, не сделал это, но я скажу, что он все-таки сделал. Он был на месте. Он всегда был доступен. Расселл принял участие в 78 матчах и набирал приемлемые 18+8+8.

Забавно, что мы стали невосприимчивы к достижениям. В этой лиге люди попадают во вторую пятерку по игре в защите, пропуская треть или даже половину сезона. При этом мы не отдаем должное игрокам за проявление профессионализма, за их готовность, за то, что они выходят и играют. На мой вкус, это дикость», – заявил Дэниэлс.

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