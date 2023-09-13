Даниил Глазков будет учиться в IMG Academy

Один из лидеров сборной России U20 Даниил Глазков покинет систему «Локомотива-Кубань» и отправится в США, где будет учиться в IMG Academy.

IMG Academy — престижная частная школа-пансион для мальчиков и девочек 11–19 лет. Это одна из ведущих школ мира, где готовят профессиональных спортсменов.

18-летний форвард планирует провести в академии один год, после чего поступить в американский университет.

В прошлом сезоне Глазков провел 34 матча за «Локо-2» в Единой молодежной лиге ВТБ и был включен в символическую пятерку «Финала восьми» ДЮБЛ, играя за «Локо-СШОР-ДЮБЛ».

В межсезонье Глазков выступал за сборную России U20 в Летней лиге UBA, а в 2021-м был в составе сборной U16.

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