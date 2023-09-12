«Вулвз» будет проводить домашние матчи Еврокубка-2023/24 в Вильнюсе

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Вулвз Баскетбол

Евролига опровергла сообщения СМИ о том, что литовский клуб Еврокубка «Вулвз» будет проводить домашние матчи в Дубае.

«Евролига не получала от «Вулвз» запросов на проведение домашних матчей Еврокубка на территории Дубая.

Таким образом, все домашние матчи «Вулвз» в рамках сезона Еврокубка-2023/24 пройдут в Вильнюсе, как было запланировано.

Если будет получен официальный запрос, Евролига должным образом оценит все последствия не только для «Вулвз», но и для всего Еврокубка», – говорится в заявлении Евролиги.

Ранее сообщалось, что офис литовского «Вулвз» переезжает из Вильнюса в Дубай.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Тимбервулвз😁
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