«Вулвз» будет проводить домашние матчи Еврокубка-2023/24 в Вильнюсе

Евролига опровергла сообщения СМИ о том, что литовский клуб Еврокубка «Вулвз» будет проводить домашние матчи в Дубае.

« не получала от «Вулвз» запросов на проведение домашних матчей Еврокубка на территории Дубая.

Таким образом, все домашние матчи «Вулвз» в рамках сезона Еврокубка-2023/24 пройдут в Вильнюсе, как было запланировано.

Если будет получен официальный запрос, Евролига должным образом оценит все последствия не только для «Вулвз», но и для всего Еврокубка», – говорится в заявлении Евролиги.

Ранее сообщалось, что офис литовского «Вулвз» переезжает из Вильнюса в Дубай.

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье