Дэнни Грин возвращается в «Филадельфию». Стороны договорились об 1-летнем контракте

Теги переходы Филадельфия НБА Дэнни Грин Баскетбол

Легкий форвард Дэнни Грин (36 лет, 198 см) договорился о подписании 1-летнего контракта с «Филадельфией».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Грин пока что приглашен в тренировочный лагерь «Сиксерс», у него хорошие шансы попасть в заявку команды на сезон-23/24.

Грин ранее выступал за «Филадельфию» с 2020 по 2022 годы. Он в хороших отношениях с лидером команды Джоэлом Эмбиидом и новым главным тренером Ником Нерсом, с которым брал чемпионство с «Торонто».

В плей-офф-2022 Грин получил разрыв крестообразной связки в игре за «76-х», в межсезонье того года его обменяли в «Мемфис». В минувшем сезоне Дэнни провел в общей сложности 11 матчей, завершал игровой год он в «Кливленде».

Грин является трехкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио», «Рэпторс» и «Лейкерс».

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3 комментария

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Ernyko
В Лейкерс был уже очень слабым , интересно что сейчас будет , скорее всего больше ментором берут .
+7
-1
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Код да Винчи
Уважаю ветеранов, но Грин уже старая беспонтовая пулялка.
+6
-1
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Starkom
Странно. 15-го августа Дэнни Грин публично встаёт на сторону Джеймса Хардена в конфликте с Филадельфией. Меньше чем через месяц его зовут в тренировочный лагерь :)
Задобрит Хардена - контракт получит. В целом всё честно
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