Паоло Банкеро перед матчем с Италией: «Отношусь к этой игре, как и к любой другой»

Теги сборная Италии сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Паоло Банкеро Баскетбол

Форвард сборной США и «Орландо» Паоло Банкеро признался, что не испытывает давления перед встречей с Италией на стадии 1/4 чемпионата мира-2023.

Баскетболист этим сделал выбор в пользу Штатов, однако мог представлять и национальную команду Италии.

«Не пытаюсь никому ничего доказать. Отношусь к этой игре, как и к любой другой», – сказал Банкеро в интервью Sportal.

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