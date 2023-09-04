Джимми Батлер не следит за чемпионатом мира-2023: «Мне все равно»

Теги сборная США НБА Джимми Батлер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер признался, что проводит время в отпуске, не отвлекаясь на баскетбол.

После одного из матчей US Open журналист SportKlub Srbija Саша Озмо попытался обратиться к Батлеру за комментарием по поводу текущих событий в международном баскетболе.

«Я не делаю никаких заявлений», – сказал звезда «Хит» – он поначалу решил, что его попросили сфотографироваться.

Когда Озмо представился, назвал свою профессию и страну происхождения, желая получить комментарий о чемпионате мира, Батлер был откровенен.

«Мне плевать на чемпионат мира», – сказал Батлер, улыбаясь, и на этом их диалог завершился.

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12 комментариев

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Beetl
Я с ним полностью согласен. Не интересуюсь происходящим на своей работе во время отпуска.
+40
-2
+38
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DeMx
Ответ Beetl
Я с ним полностью согласен. Не интересуюсь происходящим на своей работе во время отпуска.
но ведь это вопрос не по его работе ¯_(ツ)_/¯
+12
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+12
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xamer 9
Джимбо из той категории людей, которым предложи определенную сумму за игры в сборной -сразу станет не все равно. Это не плохо, ни хорошо - просто факт.
+7
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+6
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кандид
Павел Косыгин, словесная конструкция "мне все равно на... " не существует в русском языке. Спортс, наймите редактора уже!
+7
-2
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namankey
Ответ xamer 9
Джимбо из той категории людей, которым предложи определенную сумму за игры в сборной -сразу станет не все равно. Это не плохо, ни хорошо - просто факт.
Далеко не факт. У Джимбо сейчас одна цель - чемпион НБА. Думаю сумма должна быть космической, от которой никто не может отказаться, чтобы Батлер пожертвовал межсезоньем, рискнул здоровьем и предстоящим сезоном соответственно
+3
-1
+2
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Сергей Пузанков
Он один из тех ребят, которые думают, что звание чемпиона мира разыгрывается в нба
+3
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Maturmalai
Все что нужно знать о престижности этого турнира.
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Tim Timson
вот так бы ещё и на Спортсе относились. кому интересно за кого болеет Батлер на ЮС оупен?)
+1
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Sergio19882007
Солидарен с Джимбо)
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Мишкина Лысина
Ответ Daishi
- Что у нас на завтрак, Бэрримор? - Овсянка, сэр! - А на обед? - Овсянка, сэр! - А на ужин?! - Овсянка, сэр! ....
- Бэрримор, что это хлюпает в моих ботинках?
- Овсянка, сэр!
- Черт возьми, Бэрримор, что овсянка делает в моих ботинках?!
- Хлюпает, сэр!
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