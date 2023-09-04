Джимми Батлер не следит за чемпионатом мира-2023: «Мне все равно»
Лидер «Майами» Джимми Батлер признался, что проводит время в отпуске, не отвлекаясь на баскетбол.
После одного из матчей US Open журналист SportKlub Srbija Саша Озмо попытался обратиться к Батлеру за комментарием по поводу текущих событий в международном баскетболе.
«Я не делаю никаких заявлений», – сказал звезда «Хит» – он поначалу решил, что его попросили сфотографироваться.
Когда Озмо представился, назвал свою профессию и страну происхождения, желая получить комментарий о чемпионате мира, Батлер был откровенен.
«Мне плевать на чемпионат мира», – сказал Батлер, улыбаясь, и на этом их диалог завершился.
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