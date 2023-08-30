Эмил Райкович об обновленном ЦСКА: «Планирую выстроить систему, нацеленную на защиту и борьбу»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Никола Милутинов Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о том, какой может стать обновленная команда армейцев.

В межсезонье красно-синие расстались со звездными Алексеем Шведом и Николой Милутиновым.

«Команда еще не готова. Мы начали тренироваться лишь шесть дней назад, Каспер Уэйр вернулся из отпуска еще на несколько дней позже.

Первые впечатления: нужно работать. Склоняюсь к мысли выстроить в этом году игровую систему, нацеленную на защиту и борьбу. Таких талантов, как Швед и Милутинов, в ЦСКА сейчас нет, значит, придется использовать другие козыри: функциональную готовность и набор очков за счет защиты.

Тем игрокам, которые были в прошлогоднем составе и остались, придется показывать теперь нечто большее. И ответственность на себя брать более высокую», – сказал Райкович.

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2 комментария

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Consiglie
Лучше бы систему, нацеленную на игру, а не борьбу выстраивал.
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Nikita1981
Лучше с акцентом на атаку и баскетбол
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