Бенджамин-Павел Дуду останется в «Минске» еще на сезон

« » сохранил легкого форварда Бенджамина-Павла Дуду (32 года, 200 см) еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Дуду проведет четвертый сезон в составе беларусского коллектива.

Средняя статистика игрока в 28 матчах прошлого сезона составила 3,3 очка, 1,9 подбора и 1,0 передачи за 20,4 минуты на площадке.

В плей-офф чемпионата Беларуси-2022/23 Дуду принял участие в 8 играх, средняя статистика: 4,3 очка, 2,3 подбора, 1,0 передачи, 15,3 минуты на паркете.

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