Сержанту полиции Денвера ампутировали ногу ниже колена после инцидента на чемпионском параде «Наггетс»
По данным департамента полиции Денвера, сержанту полиции Джастину Доджу была сделана ампутация ниже колена после того, как пожарная машина переехала ему ногу во время праздничного парада в честь победы «Денвера» в чемпионате НБА в прошлом месяце.
Джастин Додж шел с передней стороны машины, в котором находились игроки «Наггетс», когда болельщики выбежали на дорогу во время парада 15 июня, сообщил на пресс-конференции в тот день начальник полиции Денвера Рон Томас. По словам Томаса, Додж пытался защитить фанатов, когда его сбила пожарная машина.
«От имени всех жителей штата Колорадо я желаю сержанту полиции Денвера Джастину Доджу скорейшего выздоровления», – написал в соцсети губернатор штата Колорадо Джаред Полис.
«Наггетс» впервые стали чемпионами НБА, победив «Майами» в пятиматчевой серии финала. Парад состоялся через три дня после победы в чемпионате.
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