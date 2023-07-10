Форвард «Наггетс» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на драфте НБА 2018 года из-за мнения врача « », который осматривал его.

На драфте-2018 «Клипперс» имели 12-й и 13-й пики, но не стали брать Портера, которого выбрал « » под номером 14.

Портер перед этим перенес две операции на спине.

«Меня часто об этом спрашивают, интересуются, не держу ли я зла на «Клипперс». Я знал, что не попаду в эту команду, потому что их врач написал в отчете, что я, возможно, никогда больше не буду играть в баскетбол. Он проводил основной осмотр, оценивал мое состояние. Он разослал эту справку с результатами осмотра по всей лиге. Так что было понятно, что они меня не выберут.

У меня не было желания доказывать их неправоту. В тот момент я просто думал: «Вот бы кто-то дал мне шанс». И тогда, возможно, я смогу справиться с травмами и снова стать хорошим игроком. Это было довольно волнительное время, мне было страшно. Я понятия не имел, чего ждать. Делал серьезное лицо, но в глубине души у меня были большие сомнения в том, справлюсь ли я со всем этим», – заявил Портер.

В этом году 25-летний форвард стал чемпионом в составе «Наггетс».

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