Ошэй Бриссетт: «У меня нет эго, мне нечего доказывать»

Теги Бостон НБА Ошэй Бриссетт Баскетбол

Форвард «Бостона» Ошэй Бриссетт заявил, что согласен на любую роль в своей новой команде.

«Я был очень рад. Когда тебе звонят из такого клуба, это означает, что тебя действительно ценят и уважают как игрока. Похоже, что я могу построить с ними прекрасные отношения.

У меня нет эго, мне нечего доказывать. Я просто хочу побеждать и делать все, что эти парни хотят от меня», — сказал Бриссетт.

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