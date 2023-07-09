Ошэй Бриссетт: «У меня нет эго, мне нечего доказывать»
Форвард «Бостона» Ошэй Бриссетт заявил, что согласен на любую роль в своей новой команде.
«Я был очень рад. Когда тебе звонят из такого клуба, это означает, что тебя действительно ценят и уважают как игрока. Похоже, что я могу построить с ними прекрасные отношения.
У меня нет эго, мне нечего доказывать. Я просто хочу побеждать и делать все, что эти парни хотят от меня», — сказал Бриссетт.
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