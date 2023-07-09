Ошэй Бриссетт: «У меня нет эго, мне нечего доказывать»

Форвард « » Ошэй Бриссетт заявил, что согласен на любую роль в своей новой команде.

«Я был очень рад. Когда тебе звонят из такого клуба, это означает, что тебя действительно ценят и уважают как игрока. Похоже, что я могу построить с ними прекрасные отношения.

У меня нет эго, мне нечего доказывать. Я просто хочу побеждать и делать все, что эти парни хотят от меня», — сказал Бриссетт.

Джефф Грин – сердце чемпионского «Денвера». 16 лет в лиге, хотя после операции на аорте ему не давали и пяти