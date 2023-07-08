Ришон Холмс отказался от трейд-кикера на 1,8 млн при обмене в «Даллас»
Центровой Ришон Холмс (29 лет, 208 см) отказался от трейд-кикера в размере 1,8 миллиона долларов при обмене из «Сакраменто» в «Даллас», сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.
Это позволило «Мэверикс» улучшить оффершит Матисса Тайбулла , но «Блэйзерс» решили повторить предложение и сохранить защитника.
«Даллас» в день драфта выменял у «Сакраменто» Холмса и свингмена Оливье-Максенса Проспела, выбранного под 24-м номером драфта-2023.
Холмс в прошлом сезоне выпал из ротации «Сакраменто». В контракте центрового остался сезон-23/24 (12,1 млн) и опция игрока на сезон-24/25 (12,8 млн).
Это чтобы шестую часть годовой зарплаты отдать - ну, прям, сильно.
Это такой ПЛЮС Холмсу в НБА будет, надеюсь, вернётся ещё.
Он неплохая колотилка для пик-н-роллов с Лукой, к слову.