Ришон Холмс отказался от трейд-кикера на 1,8 млн при обмене в «Даллас»

Центровой Ришон Холмс (29 лет, 208 см) отказался от трейд-кикера в размере 1,8 миллиона долларов при обмене из «Сакраменто» в «Даллас», сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

Это позволило «Мэверикс» улучшить оффершит , но «Блэйзерс» решили повторить предложение и сохранить защитника.

« » в день драфта выменял у « » Холмса и свингмена Оливье-Максенса Проспела, выбранного под 24-м номером драфта-2023.

Холмс в прошлом сезоне выпал из ротации «Сакраменто». В контракте центрового остался сезон-23/24 (12,1 млн) и опция игрока на сезон-24/25 (12,8 млн).

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