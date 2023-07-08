Инсайдер Марк Стейн: «Матисс Тайбулл очень хотел перейти в «Даллас»

По словам инсайдера Марка Стейна, атакующий защитник « » очень хотел перейти в «Даллас».

«Насколько я понял, Тайбулл очень хотел оказаться в « ». Он хотел этого еще до лета. Говорили, что он может перейти в «Даллас». Ранее «Мэверикс» уже изучали варианты обмена Тайбулла», – сказал Стейн.

«Матисс отчаянно хотел стать игроком «Далласа», – добавил инсайдер Крис Хэйнс.

Тайбулл подписал оффершит «Далласа», но «Портленд» сохранил защитника, повторив предложение о трехлетнем контракте на 33 миллиона долларов.

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