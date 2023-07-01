«Хьюстон» обменяет Тайтая Вашингтона и Усмана Гарубу в «Атланту»

« » обменяет разыгрывающего Тайтая Вашингтона (21 год, 191 см) и тяжелого форварда (21 год, 203 см) в «Атланту», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Хоукс» также получат пик «Рокетс» во втором раунде драфта-2028 года, пик «Миннесоты» во втором раунде драфта-2025 и 1,1 миллиона долларов.

Взамен «Рокетс» получат права на французского форварда (27 лет, 208 см), выступающего за «Будучность».

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