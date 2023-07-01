«Хьюстон» обменяет Тайтая Вашингтона и Усмана Гарубу в «Атланту»
«Хьюстон» обменяет разыгрывающего Тайтая Вашингтона (21 год, 191 см) и тяжелого форварда Усмана Гарубу (21 год, 203 см) в «Атланту», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Хоукс» также получат пик «Рокетс» во втором раунде драфта-2028 года, пик «Миннесоты» во втором раунде драфта-2025 и 1,1 миллиона долларов.
Взамен «Рокетс» получат права на французского форварда Альфу Кабу (27 лет, 208 см), выступающего за «Будучность».
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Абсолютный неликвид, после вчерашней сделки с Ванвлитом это было понятно, но это вообще треш какой-то
Отдать 2 не самых плохих молодых игроков за мешок картошки, фиаско
Но и не Тайтай назвал, с другой стороны