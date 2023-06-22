Элайджа Брайант объявил, что останется в «Анадолу Эфесе»: «Путешествие продолжается»

Атакующий защитник «Анадолу Эфеса» (28 лет, 196 см) объявил, что останется в команде.

«Неизменное стремление к постоянству сыграло важную роль в моем решении остаться в « ».

Спасибо вам, болельщики «Анадолу Эфеса», за то, что вы являетесь сердцем и душой этой команды. Путешествие продолжается, и для меня большая честь, что вы будете рядом со мной на каждом его шагу», – говорится в письме к болельщикам.

«Эфес» справился с «Каршиякой» и стал чемпионом Турции (3-0). В 26 матчах сезона Брайант набирал в среднем 14 очков, 4,8 подбора и 3,3 передачи, реализуя 47,1% бросков из-за дуги.

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