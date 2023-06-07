Обозреватель Дэн Ле Батард о Николе Йокиче: «Будь он американцем, только представьте, какой он был бы звездой!»

Теги Лэрри Берд Мэджик Джонсон Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Спортивный обозреватель Дэн Ле Батард заявил, что сербский центровой «Денвера» Никола Йокич стал бы более крупной звездой, если бы был американцем.

«Никола Йокич – иностранец. Будь он американцем, только представьте, какой он был бы звездой!

Белый чувак доминирует в НБА. Мы понятия не имеем, откуда он, какое у него прошлое. Что за братья? Что все это? Он доминирует при помощи каких-то навыков выживания и безрадостно рвет эту лигу своими подмышками.

Он Мэджик и Берд в одном лице, и Америка его ненавидит» – заявил Ле Батард в своем подкасте.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

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1 комментарий

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Light Yagami
Белый бы просто не смог вырасти в такого баскетболиста в Америке, на том или ином этапе его бы прогнули чёрные братки. Для белого американского игрока потолок – это игрок по типу Пламли.
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