Обозреватель Дэн Ле Батард о Николе Йокиче: «Будь он американцем, только представьте, какой он был бы звездой!»
Спортивный обозреватель Дэн Ле Батард заявил, что сербский центровой «Денвера» Никола Йокич стал бы более крупной звездой, если бы был американцем.
«Никола Йокич – иностранец. Будь он американцем, только представьте, какой он был бы звездой!
Белый чувак доминирует в НБА. Мы понятия не имеем, откуда он, какое у него прошлое. Что за братья? Что все это? Он доминирует при помощи каких-то навыков выживания и безрадостно рвет эту лигу своими подмышками.
Он Мэджик и Берд в одном лице, и Америка его ненавидит» – заявил Ле Батард в своем подкасте.
От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками
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