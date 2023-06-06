Бриттни Дональдсон станет ассистентом главного тренера «Атланты»
«Атланта» назначит Бриттни Дональдсон ассистентом главного тренера Куина Снайдера, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.
Дональдсон станет первой женщиной-тренером в истории «Хоукс». Специалистка перейдет из «Детройта», где она провела один сезон в должности директора по тренерской аналитике.
Дональдсон начала тренерскую карьеру в качестве аналитика в «Торонто» в 2017 году, а в 2019 году была переведена в штаб главного тренера Ника Нерса.
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