Экс-игрок «Голден Стэйт» Спеллмен продолжит выступать в Южной Корее

Экс-игрок « » Омари Спеллмен продлил контракт с южнокорейским клубом «Анян».

Спеллмен был выбран под 30-м номером на драфте НБА 2018 года. В лиге тяжелый форвард провел в сумме 94 матча за «Атланту» и «Голден Стэйт», набирая 6,8 очка, 4,4 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

В минувшем сезоне корейской KBL американец набирал более 19 очков и 9 подборов за игру.

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