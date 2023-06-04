Экс-игрок «Голден Стэйт» Спеллмен продолжит выступать в Южной Корее
Экс-игрок «Голден Стэйт» Омари Спеллмен продлил контракт с южнокорейским клубом «Анян».
Спеллмен был выбран под 30-м номером на драфте НБА 2018 года. В лиге тяжелый форвард провел в сумме 94 матча за «Атланту» и «Голден Стэйт», набирая 6,8 очка, 4,4 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.
В минувшем сезоне корейской KBL американец набирал более 19 очков и 9 подборов за игру.
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