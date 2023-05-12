Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Метрополитан», «Монако» встретится с «Ле-Маном»

В пятницу, 12 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся два матча.

«Шоле» примет «Метрополитан», «Монако» встретится с « ».

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Шоле – Метрополитан Дата проведения 12 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: – 26-6, – 22-10, Виллербан – 22-11, Дижон – 21-12, Бурк – 19-14, Шоле – 17-15, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-17, Страсбур – 16-17, Париж – 16-17, Роанн – 15-18, Нантер – 14-19, Ле-Портель – 14-19, Лимож – 13-20, Блуа – 13-20, Нанси – 13-20, По-Ортез – 11-22, Фос Прованс – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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