Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Метрополитан», «Монако» встретится с «Ле-Маном»

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции Метрополитан Шоле Монако Баскетбол

В пятницу, 12 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся два матча.

«Шоле» примет «Метрополитан», «Монако» встретится с «Ле-Маном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Ле-Ман
Дата проведения
12 мая, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Шоле – Метрополитан
Дата проведения
12 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 22-10, Виллербан – 22-11,  Дижон – 21-12, Бурк – 19-14, Шоле – 17-15, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-17, Страсбур – 16-17, Париж – 16-17, Роанн – 15-18, Нантер – 14-19, Ле-Портель – 14-19, Лимож – 13-20, Блуа – 13-20, Нанси – 13-20, По-Ортез – 11-22, Фос Прованс – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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