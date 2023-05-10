Чемпионат Франции. «Лимож» – «Роанн», «Париж» примет «Бурк»

В среду, 10 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся два матча.

«Лимож» сыграет с « », «Париж» примет « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Роанн Дата проведения 10 мая, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 22-10, Виллербан – 22-11, Дижон – 21-12, Бурк – 19-13, Шоле – 17-15, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-17, Страсбур – 16-17, – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-19, Ле-Портель – 14-19, – 13-19, Блуа – 13-20, Нанси – 13-20, По-Ортез – 11-22, Фос Прованс – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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