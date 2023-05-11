«Бакс» проведут собеседования со Скоттом Бруксом и Эдрианом Гриффином

«Милуоки» получил разрешения на собеседования с ассистентом главного тренера « » и ассистентом главного тренера « » Эдрианом Гриффином.

Брукс ранее руководил «Оклахомой» и «Вашингтоном». Результаты 57-летнего специалиста за 12 сезонов: 521–414 (55,7%) в регулярном чемпионате и 49–48 (50,55) в плей-офф.

Гриффин также является кандидатом на должность главного тренера «Торонто». 48-летний тренер начинал карьеру в «Милуоки».

В число кандидатов на должность главного тренера «Бакс» также входят Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки») и Джеймс Боррего («Шарлотт»).

«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера после поражения команды от «Майами» в серии первого раунда плей-офф.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую