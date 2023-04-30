Джамал Мюррэй и Брюс Браун – в пятерке лучших моментов матча «Денвер» – «Финикс»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Брюс Браун Баскетбол

НБА представила подборку лучших игровых моментов первого матча полуфинальной серии «Денвер» – «Финикс» (125:107, 1-0).

Топ-5 возглавили Джамал Мюррэй и Брюс Браун (оба – «Денвер»).

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