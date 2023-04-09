Шэй Гилджес-Александер стал третьим игроком в истории «Тандер» с 30 и более очками в среднем за сезон

Звездный защитник «Оклахомы» стал третьим игроком в истории организации, закончившим сезон с 30 и более очками в среднем за игру.

Статистические показатели Шэя в регулярном чемпионате-2022/23: 68 матчей, 31,4 очка (лучший результат в карьере), 5,5 передачи, 4,8 подбора при 51,0% реализации с игры (лучший результат в карьере) и 34,5% из-за дуги.

Он присоединился к (2009/10 – 30,1 очка; 2013/14 – 32,0 очка) и (2016/2017 – 31,6 очка), как единственным игрокам в истории «Тандер» с 30 и более очками в среднем за игру.

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