Шэй Гилджес-Александер стал третьим игроком в истории «Тандер» с 30 и более очками в среднем за сезон

Теги НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал третьим игроком в истории организации, закончившим сезон с 30 и более очками в среднем за игру.

Статистические показатели Шэя в регулярном чемпионате-2022/23: 68 матчей, 31,4 очка (лучший результат в карьере), 5,5 передачи, 4,8 подбора при 51,0% реализации с игры (лучший результат в карьере) и 34,5% из-за дуги.

Он присоединился к Кевину Дюрэнту (2009/10 – 30,1 очка; 2013/14 – 32,0 очка) и Расселлу Уэстбруку (2016/2017 – 31,6 очка), как единственным игрокам в истории «Тандер» с 30 и более очками в среднем за игру.

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10 комментариев

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Марсель Объелся
Ответ kondratiy
"Он присоединился к..., как единственным игрокам... " "Единственный" имеет значение "только он, кроме него больше никого". Это из серии: "Огонь намочил мою рубашку"
А как правильно будет сказать?
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Tim Timson
Ответ 6LACK
Блин, Прэсти - гений. Прям в селе, в селе из раза в раз получается собрать интересную команду с яркими игроками. Дюрант, Уэстбрук, Харден, Джордж, Кармело, сейчас ШГА. В итоге после переезда из Сиэтла Тандер каждый год на слуху
ну прямо таки в селе?) 600 тысяч все таки. да и собирает он как , просто пикает. обменами то он ничего собрать не может)
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Mr.Trol
Ответ Yaroslove
Только вот никто из перечисленных уже за Тандер не играет ) Команду собирать получается, а вот сохранять намного сложнее )) Интересно, как они сыграют в плей-инн и сколь долго этот, безусловно крайне талантливый состав продержится вместе ))
Сохранить звезд в "деревне" нелегко. Много ты знаешь команд чемпионов из мелких городов и не агломераций? Прести гениален, он свою работу делает всегда на отлично. Даже после Кевина и Рассела команда не упала на дно. Тот же САС уже который год болтается в низах.
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Павел Косыгин
Ответ kondratiy
"Он присоединился к..., как единственным игрокам... " "Единственный" имеет значение "только он, кроме него больше никого". Это из серии: "Огонь намочил мою рубашку"
2. - только эти, только данные
Пример: Мои единственные дети. Единственные свидетели преступления.

Толковый словарь Ожегова
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Air Rodman
Ответ 6LACK
Блин, Прэсти - гений. Прям в селе, в селе из раза в раз получается собрать интересную команду с яркими игроками. Дюрант, Уэстбрук, Харден, Джордж, Кармело, сейчас ШГА. В итоге после переезда из Сиэтла Тандер каждый год на слуху
Джордж и Кармело тут ни при чем. Они стали звездами до Оклахомы, и пришли туда в уже серьёзную команду.
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Air Rodman
Шэй-2023: 2135 очков на данный момент.
Уэстбрук-2017: 2558 очков.
Дюрант-2014: 2593 очка.
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Yaroslove
Ответ 6LACK
Блин, Прэсти - гений. Прям в селе, в селе из раза в раз получается собрать интересную команду с яркими игроками. Дюрант, Уэстбрук, Харден, Джордж, Кармело, сейчас ШГА. В итоге после переезда из Сиэтла Тандер каждый год на слуху
Только вот никто из перечисленных уже за Тандер не играет ) Команду собирать получается, а вот сохранять намного сложнее )) Интересно, как они сыграют в плей-инн и сколь долго этот, безусловно крайне талантливый состав продержится вместе ))
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kondratiy
"Он присоединился к..., как единственным игрокам... "
"Единственный" имеет значение "только он, кроме него больше никого". Это из серии: "Огонь намочил мою рубашку"
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RAMIK
Ответ 6LACK
Блин, Прэсти - гений. Прям в селе, в селе из раза в раз получается собрать интересную команду с яркими игроками. Дюрант, Уэстбрук, Харден, Джордж, Кармело, сейчас ШГА. В итоге после переезда из Сиэтла Тандер каждый год на слуху
Еще через них прошли Оладипо и Сабонис. Они умеет находить в игроках талант,но к сожалению не умеют доходить до титула.
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6LACK
Блин, Прэсти - гений. Прям в селе, в селе из раза в раз получается собрать интересную команду с яркими игроками. Дюрант, Уэстбрук, Харден, Джордж, Кармело, сейчас ШГА. В итоге после переезда из Сиэтла Тандер каждый год на слуху
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