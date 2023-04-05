Эмил Райкович о третьем матче с «Автодором»: «Сосредоточены на том, чтобы закончить серию»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о настрое команды на третий матч серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с « » (2-0).

«Мы хорошо сыграли в первых двух матчах серии и будем сосредоточены на том, чтобы закончить ее и начать подготовку к следующему раунду.

В Москве «Автодору» не хватило двух значимых игроков, поэтому мы не недооцениваем нашего соперника. Знаем, что они будут играть с другим уровнем энергии перед своими болельщиками, поэтому нам нужно подойти к делу очень серьезно», – заявил Райкович.

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