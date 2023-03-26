Чемпионат Франции. «Бурк» принимает «Дижон», «Монако» сразится в гостях с «Лиможем»

Теги результаты чемпионат Франции Дижон Лимож Монако Бурк Баскетбол

В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся два матча.

«Бурк» встречается с «Дижоном», лидер турнира «Монако» сразится в гостях с «Лиможем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Бурк – Дижон 29:33 (2 четверть)
Дата проведения
26 марта, 16.15, «Ekinox»
Онлайн матча

Лимож – Монако
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 20-4, Метрополитан – 17-8, Шоле – 16-9, Виллербан – 15-9, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-10, Бурк – 13-10,  Роанн – 13-12, Лимож – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 12-13, Страсбур – 11-13, Париж – 11-14, Ле-Портель – 10-15, Нантер – 9-16, Блуа – 9-16, По-Ортез – 8-16, Нанси – 8-16,  Фос Прованс – 8-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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