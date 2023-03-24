Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Метрополитан», «Роанн» встретится с «Ле-Маном»

В пятницу, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

«Ле-Портель» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Роанн» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 20-4, – 17-7, Шоле – 16-8, Виллербан – 14-9, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-9, Бурк – 13-10, – 12-12, Лимож – 11-12, Страсбур – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 11-13, Париж – 10-14, Ле-Портель – 9-15, Нантер – 8-16, По-Ортез – 8-15, Нанси – 8-15, Фос Прованс – 8-15, Блуа – 8-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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