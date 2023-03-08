Боян Богданович может пропустить остаток сезона из-за воспаления ахиллова сухожилия

Теги травмы Детройт НБА Боян Богданович Баскетбол

«Детройт» рассматривает возможность вывода форварда Бояна Богдановича из ротации до конца текущего сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Хорват в последнее время испытывает проблемы из-за двустороннего воспаления ахиллова сухожилия. За последние две недели игрок пропустил четыре матча.

«Пистонс» занимают последнее место в Восточной конференции с результатом 15-51. Команде осталось сыграть 16 матчей, и она может принять меры предосторожности в отношении одного из своих лидеров.

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1 комментарий

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Ал Б
Не хотят рисковать и иметь большие шансы на получение 1 пика
+1
0
+1
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