Сергей Карасев провел 200-й матч за «Зенит»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Матч Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» в четверг стал для форварда «Зенита» Сергея Карасева юбилейным 200-м в составе сине-бело-голубых.

До начала сезона-22/23 в активе коренного петербуржца было 170 игр за «Зенит». 26 игр он провел в Лиге ВТБ, еще по две – в Кубке Кондрашина и Белова и Суперкубке.

Карасев приближается к рекордсмену «Зенита» по сыгранным матчам Антону Пушкову. Центровой провел за сине-бело-голубых 223 матча.

За все время выступлений за «Зенит» Сергей набрал 2240 очков, сделал 548 подборов, 374 передачи и 165 перехватов. По результативности Карасев с отрывом лучший игрок «Зенита» в истории клуба.

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