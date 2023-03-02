Валерий Лиходей: «Первый в карьере штраф получил за то, что был не в клубных штанах»

Форвард «Астаны» в рамках рубрики «Первый раз» тележурнала «Вид сверху» рассказал, за что его штрафовали.

«Первый штраф был очень непонятным для меня. Мы поехали куда-то на выезд, и меня оштрафовали за то, что я был не в тех штанах, не в клубных.

Хотя все игроки были одеты по-разному. В общем, было странновато. Это было в Самаре — там тогда вообще было весело», – сказал Лиходей.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА