Валерий Лиходей: «Первый в карьере штраф получил за то, что был не в клубных штанах»

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Форвард «Астаны» Валерий Лиходей в рамках рубрики «Первый раз» тележурнала «Вид сверху» рассказал, за что его штрафовали.

«Первый штраф был очень непонятным для меня. Мы поехали куда-то на выезд, и меня оштрафовали за то, что я был не в тех штанах, не в клубных.

Хотя все игроки были одеты по-разному. В общем, было странновато. Это было в Самаре — там тогда вообще было весело», – сказал Лиходей.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

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