Кеннет Хортон продолжит карьеру в «Фуэнлабраде»

Испанская «Фуэнлабрада» подписала контракт с тяжелым форвардом Кеннетом Хортоном (33 года, 198 см).

У экс-игрока «Астаны» уже есть опыт выступления в ACB. Он сыграл 36 матчей в составе «Сан-Пабло Бургос», набирая в среднем по 8,0 очка и 4,2 подбора при 38% из-за дуги.

В июне 2021 года Хортон получил тяжелую травму колена, после чего долго восстанавливался. После возвращения на площадку американец выступал за ливанский «Бейрут».

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов