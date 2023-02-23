Кеннет Хортон продолжит карьеру в «Фуэнлабраде»

Теги переходы чемпионат Испании Фуэнлабрада Кеннет Хортон Баскетбол

Испанская «Фуэнлабрада» подписала контракт с тяжелым форвардом Кеннетом Хортоном (33 года, 198 см).

У экс-игрока «Астаны» уже есть опыт выступления в ACB. Он сыграл 36 матчей в составе «Сан-Пабло Бургос», набирая в среднем по 8,0 очка и 4,2 подбора при 38% из-за дуги. 

В июне 2021 года Хортон получил тяжелую травму колена, после чего долго восстанавливался. После возвращения на площадку американец выступал за ливанский «Бейрут».

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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