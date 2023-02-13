«Оклахома» подпишет двусторонний контракт с Оливье Сарром

Теги переходы НБА G-лига Оклахома-Сити Оливье Сарр Баскетбол

«Оклахома» подпишет двусторонний контракт с центровым Оливье Сарром (23 года, 213 см).

Сарр уже выступал за «Тандер» в прошлом сезоне, когда провел за команду 22 матча. Средние показатели – 7,0 очка и 4,2 подбора.

Француз начинал нынешний сезон в Лиге развития.

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1 комментарий

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8gys799mjk
Пожелаем же парню не ударить лицом в… …грязь, как говорится)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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