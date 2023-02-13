«Оклахома» подпишет двусторонний контракт с Оливье Сарром
«Оклахома» подпишет двусторонний контракт с центровым Оливье Сарром (23 года, 213 см).
Сарр уже выступал за «Тандер» в прошлом сезоне, когда провел за команду 22 матча. Средние показатели – 7,0 очка и 4,2 подбора.
Француз начинал нынешний сезон в Лиге развития.
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