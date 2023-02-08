«Я остаюсь верен себе и тому, почему я извинился». Кайри Ирвинг удалил пост с извинениями перед еврейской общиной

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг признал, что удалил пост в соцсетях, опубликованный в ноябре, в котором он извинился перед еврейской общиной.

Игрок заявил, что часто удаляет посты из своего аккаунта и данный случай не является проявлением неуважения.

«Я остаюсь верен себе и тому, почему я извинился.

Я сделал это, потому что забочусь о своей семье, и у меня есть родственники евреи, которые проявляют большую заботу обо мне. Знали ли СМИ об этом, когда называют меня антисемитом? Нет. Знали ли они что-нибудь о моей семье? Нет. Они выложили это до того, как я успел что-то сказать. И я отреагировал, вместо того, чтобы ответить эмоционально, по-взрослому. Мне не стоило защищаться или нападать на кого-то.

Поэтому я приношу извинения и поддерживаю своих людей везде, во всех сферах жизни, расах и религиях», – сказал Ирвинг.

В ноябре прошлого года Ирвинг опубликовал пост со ссылкой на фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише. Сообщение вызвало негативную реакцию, игрок был отстранен от матчей и тренировок.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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17 комментариев

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armageddon123456
Эхх, заводи по новой! Кьюбан, отстраняй! Пошла жара
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ender
Я окончательно утратил нить рассуждений во всей этой ситуации ((
Кьюбану - терпения.
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Адмирал МакКряк
Там у Луки глаз задёргался, кажись
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Ceasus
Ответ Alexander Permyakov
Родственники-евреи. Ага, по совместительству, чёрные индейцы-австралийцы из Палестины.
"Да ладно, я сам милиционер."
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JuVero
с каких пор "ответить эмоциально" - это по-взрослому?)) совсем котел потек)
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гилберт
Без Кайри было бы скучнее конечно.
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гилберт
А Далласу ещё не поздно его обменять???
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гилберт
Ну начинааааается...
0
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pepperboy5000
У Бруклина там вечеринка с шариками, как у монашек в «Трудный ребёнок» когда Джуниора усыновили)
+5
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Alexander Permyakov
Родственники-евреи. Ага, по совместительству, чёрные индейцы-австралийцы из Палестины.
+5
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Goddemic
Дедлайн ещё не наступил, Уэстбрук всё ещё доступен. Кьюбан, не спи))
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Евгений Иванов
Заявления Ирвинга напоминают классику:
"Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему библиотекарь, в народе - колхозник, в магазине - продавец, в экономике, так сказать, - необходим. Это, так сказать, система. В составе ста двадцати единиц.
Фотографируете мурманский полуостров - и получаете телефон океана..."
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Lokomotiv__1992
Устроит он им ещё сладкую жизнь ))
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RAFA_EL
ахахахаххаа,Даллас напрягся))0
+8
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Вадим Симонов
Опять за старое,рецидививист.
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Ernyko
Даллас, у нас проблемы...
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lavandil
тут даллас начал что-то подозревать ) ну удачи им
+38
-1
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