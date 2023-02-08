«Я остаюсь верен себе и тому, почему я извинился». Кайри Ирвинг удалил пост с извинениями перед еврейской общиной

Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг признал, что удалил пост в соцсетях, опубликованный в ноябре, в котором он извинился перед еврейской общиной.

Игрок заявил, что часто удаляет посты из своего аккаунта и данный случай не является проявлением неуважения.

«Я остаюсь верен себе и тому, почему я извинился.

Я сделал это, потому что забочусь о своей семье, и у меня есть родственники евреи, которые проявляют большую заботу обо мне. Знали ли СМИ об этом, когда называют меня антисемитом? Нет. Знали ли они что-нибудь о моей семье? Нет. Они выложили это до того, как я успел что-то сказать. И я отреагировал, вместо того, чтобы ответить эмоционально, по-взрослому. Мне не стоило защищаться или нападать на кого-то.

Поэтому я приношу извинения и поддерживаю своих людей везде, во всех сферах жизни, расах и религиях», – сказал Ирвинг.

В ноябре прошлого года Ирвинг опубликовал пост со ссылкой на фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише. Сообщение вызвало негативную реакцию, игрок был отстранен от матчей и тренировок.

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