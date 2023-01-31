Лидер «Нетс» поддержал центрового команды после выпада со стороны «большого» из «Сиксерс».

«Да ладно, Монтрез, что ты несешь. Ты не такой.

Ты позиционируешь себя как крутого парня в баскетболе, и все же такие слова тебя не красят. Ник проводит отличный сезон, ну же», – сказал Дюрэнт.

Перед недавним матчем между командами Харрелл не согласился с журналистом, который отметил хорошую игру Клэкстона после вылета Дюрэнта с травмой.

«Ничего не знаю об этом, приятель. Теперь их тащит Кайри.

Это хорошо, если Клэкстон проявляет себя, окей, но он точно не будет в центре нашего внимания при выработке защитной стратегии. Там все строится через Кайри», – заявил Харрелл.

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