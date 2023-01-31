Кевин Дюрэнт поддержал Ника Клэкстона после выпада Монтреза Харрелла
Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт поддержал центрового команды Ника Клэкстона после выпада со стороны «большого» Монтреза Харрелла из «Сиксерс».
«Да ладно, Монтрез, что ты несешь. Ты не такой.
Ты позиционируешь себя как крутого парня в баскетболе, и все же такие слова тебя не красят. Ник проводит отличный сезон, ну же», – сказал Дюрэнт.
Перед недавним матчем между командами Харрелл не согласился с журналистом, который отметил хорошую игру Клэкстона после вылета Дюрэнта с травмой.
«Ничего не знаю об этом, приятель. Теперь их тащит Кайри.
Это хорошо, если Клэкстон проявляет себя, окей, но он точно не будет в центре нашего внимания при выработке защитной стратегии. Там все строится через Кайри», – заявил Харрелл.
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