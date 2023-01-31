Кевин Дюрэнт поддержал Ника Клэкстона после выпада Монтреза Харрелла

Теги Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Монтрез Харрелл Николас Клэкстон Баскетбол

Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт поддержал центрового команды Ника Клэкстона после выпада со стороны «большого» Монтреза Харрелла из «Сиксерс».

«Да ладно, Монтрез, что ты несешь. Ты не такой.

Ты позиционируешь себя как крутого парня в баскетболе, и все же такие слова тебя не красят. Ник проводит отличный сезон, ну же», – сказал Дюрэнт.

Перед недавним матчем между командами Харрелл не согласился с журналистом, который отметил хорошую игру Клэкстона после вылета Дюрэнта с травмой.

«Ничего не знаю об этом, приятель. Теперь их тащит Кайри.

Это хорошо, если Клэкстон проявляет себя, окей, но он точно не будет в центре нашего внимания при выработке защитной стратегии. Там все строится через Кайри», – заявил Харрелл.

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5 комментариев

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Nightyork97
Клэкстон играет на уровне DPoY в этом сезоне, Харрел ведёт себя максимально некрасиво по отношению к нему.
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jokerino
Ответ Денис Храпунов
КейДи не менее полезен и в защите. До травмы он проводил выдающийся защитный сезон в том числе.
Ван мо именно это и подчеркнул))
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Денис Храпунов
Ответ One More time
Ну да, Кайри набирает очки, поэтому он тащит, ЛОЛ. При этом говорит правильные слова про "выработку защитной стратегии", ведь защита выигрывает титулы (или как там). Собственно, Клэкстон закрывает краску, он ключевой игрой на своей половине. Так кто же тащит в итоге? Ирвинг или Клэкстон? Немного утрирую, но смысла в Кайри вообще нет без условного Клэкстона в контексте командного результата, как и наоборот. Вот КД максимально полезен в атаке, ну и чуть меньше на своей половине, поэтому он такой крутой и важный игрок для команды. Это совсем другой масштаб. Он может тащить и без Кайри, и без Клэкстона.
КейДи не менее полезен и в защите. До травмы он проводил выдающийся защитный сезон в том числе.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
One More time
Ну да, Кайри набирает очки, поэтому он тащит, ЛОЛ. При этом говорит правильные слова про "выработку защитной стратегии", ведь защита выигрывает титулы (или как там). Собственно, Клэкстон закрывает краску, он ключевой игрой на своей половине. Так кто же тащит в итоге? Ирвинг или Клэкстон? Немного утрирую, но смысла в Кайри вообще нет без условного Клэкстона в контексте командного результата, как и наоборот. Вот КД максимально полезен в атаке, ну и чуть меньше на своей половине, поэтому он такой крутой и важный игрок для команды. Это совсем другой масштаб. Он может тащить и без Кайри, и без Клэкстона.
+3
0
+3
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Денис Храпунов
По факту оба правы. КейДи поддерживает сокомандника, отмечая действительно отличный сезон, а Харрел говорит лишь о том, что Клекстон не самостоятельная опция в атаке, и реально нет смысла разбирать как против него защищаться.
+7
0
+7
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