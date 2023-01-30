Кавай Ленард просит и руководства «Клипперс» выменять разыгрывающего

Теги возможные переходы Клипперс Кайл Лаури НБА Кавай Ленард Фред Ванвлит Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард рассчитывает на усиление позиции первого номера перед дедлайном.

«Ленард четко дал понять руководству «Клипперс», что будет рад, если им удастся выменять разыгрывающего. Неудивительно, что два бывших одноклубника Кавая по чемпионскому «Торонто» Кайл Лаури и Фред Ванвлит находятся в списке их целей, в котором не так много имен», – информирует обозреватель Action Network Мэтт Мур.

В калифорнийской команде на позиции первого номера играют Реджи Джексон и Джон Уолл.

«Клипперс» идут 4-ми на Западе с результатом 28-25.

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1 комментарий

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джинн
У Лаури этот год и след зп почти 30кк, на кого он интересно хочет чтобы клуб его обменял.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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