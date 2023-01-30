Звездный форвард «Клипперс» рассчитывает на усиление позиции первого номера перед дедлайном.

«Ленард четко дал понять руководству «Клипперс», что будет рад, если им удастся выменять разыгрывающего. Неудивительно, что два бывших одноклубника Кавая по чемпионскому «Торонто» и находятся в списке их целей, в котором не так много имен», – информирует обозреватель Action Network Мэтт Мур.

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