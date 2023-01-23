Брэндон Ингрэм сыграл в формате 5 на 5 во время тренировки

Теги травмы Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

Звездный форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм сыграл в формате 5 на 5 во время тренировки в воскресенье.

Ингрэм продолжает восстанавливаться от травмы большого пальца ноги. Он не играет в НБА с 26 ноября.

В 15 встречах сезона Брэндон набирает 20,8 очка, 5,1 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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RAMIK
С сколько шума было после травм Дэвтса,что зря обмен совершили. В итоге тока Харт более менее может здоровьем похвастаться из молодого поколения того(Ингрэм, Болл, Харт). Но у ЛАЛ и Дэвиса есть титул уже, а что есть у великолепной тройки? Сколько игр в ПО?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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