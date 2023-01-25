Брэндон Ингрэм вернется в строй к матчу с «Миннесотой»

Форвард «Нового Орлеана» восстановился после травмы большого пальца ноги, из-за которой не играл два месяца.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, 25-летний баскетболист готов принять участие в сегодняшней встрече с «Миннесотой», если не почувствует дискомфорта во время предматчевой разминки.

В нынешнем сезоне Ингрэм провел только 15 матчей, набирая в среднем 20,8 очка, 5,1 подбора и 4,7 передачи. «Пеликанс» имеют 5-матчевую серию поражений.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит