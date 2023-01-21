Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Нефтяник», курское «Динамо» примет «Нику» и другие матчи
В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.
Красноярский «Енисей» дома сыграет с омским «Нефтяником», курское «Динамо» примет «Нику» из Сыктывкара.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Пересвет-ЮФУ
21 января. 10:00
Динамо Москва – Самара
21 января. 14:00
Енисей – Нефятник
21 января. 14:00
Динамо Курск – Ника
21 января. 17:00
Положение команд: УГМК – 19-0, Динамо Курск – 16-2, МБА – 16-3, Надежда – 13-6, Самара – 10-9, Ника – 10-9, Спарта энд К – 9-11, Енисей – 7-11, Динамо Новосибирск – 6-12, Пересвет-ЮФУ – 4-15, Нефтяник – 2-17, Динамо Москва – 1-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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