Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – МБА, «Спарта энд К» сыграет с УГМК

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В пятницу, 20 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги оренбургская «Надежда» дома сыграет с московской МБА, «Спарта энд К» в Видном примет екатеринбургский УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Надежда – МБА

20 января. 17:00

Спарта энд К – УГМК

20 января. 18:00

Положение команд: УГМК – 18-0, Динамо Курск – 16-2, МБА – 15-3, Надежда – 13-5, Самара – 10-9, Ника – 10-9, Спарта энд К – 9-10, Енисей – 7-11, Динамо Новосибирск – 6-12, Пересвет-ЮФУ – 4-15, Нефтяник – 2-17, Динамо Москва – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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