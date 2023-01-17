Еврокубок. «Бурк» – «Венеция», «Ховентуд» сыграет с «Бурсаспором»

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Рейер Венеция Бурсаспор Бурк Баскетбол

Во вторник, 17 января, пройдут два матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Французский «Бурк» примет итальянскую «Венецию», испанский «Ховентуд» сыграет с турецким «Бурсаспором».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Бурк Франция  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
17 января, 21.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Бурсаспор Турция
Дата проведения
17 января, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 7-3, Ховентуд Испания – 6-4, Венеция Италия – 6-4, Бурсаспор Турция – 6-4, Прометей Украина – 6-4, Ульм Германия – 5-5, Брешия Италия – 5-5, Литкабелис Литва – 4-6, Клуж Румыния – 3-7, Цедевита-Олимпия Словения – 2-8.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-2, Тюрк Телеком Турция – 7-3, Париж Франция – 7-3, Будучность Черногория – 6-4, Промитеас Греция – 6-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-4, Лондон Лайонс Великобритания – 4-6, Гамбург Германия – 3-7, Тренто Италия – 2-8, Шленск Польша – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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