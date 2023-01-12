Кэмерон Джонсон близок к возвращению после разрыва мениска

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Форвард «Финикса» Кэмерон Джонсон близок к возвращению в строй после операции по поводу разрыва мениска.

Джонсон не играет с 4 ноября. Сообщалось, что срок восстановления 26-летнего игрока составит от одного до двух месяцев.

Генеральный менеджер «Санз» Джеймс Джонс заявил, что Джонсон должен скоро вернуться в состав, но не назвал точную дату.

На старте нынешнего сезона форвард набирал 13 очков, 3,4 подбора и 1,1 перехвата при реализации 43,1% из-за дуги.

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