Кэмерон Джонсон близок к возвращению после разрыва мениска

Форвард «Финикса» близок к возвращению в строй после операции по поводу разрыва мениска.

Джонсон не играет с 4 ноября. Сообщалось, что срок восстановления 26-летнего игрока составит от одного до двух месяцев.

Генеральный менеджер «Санз» заявил, что Джонсон должен скоро вернуться в состав, но не назвал точную дату.

На старте нынешнего сезона форвард набирал 13 очков, 3,4 подбора и 1,1 перехвата при реализации 43,1% из-за дуги.

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