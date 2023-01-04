Никола Йович пропустит 4 недели из-за проблем с поясницей

Новичок « » пропустит как минимум 4 недели из-за стрессовой реакции в пояснице.

Сербский форвард испытывал проблемы со спиной на протяжении всего сезона и усугубил травму в субботу во время матча G-лиги.

27-й номер драфта вернулся в Майами в понедельник для дальнейшего обследования. Клуб не будет торопиться с возвращением 19-летнего Йовича на площадку.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»