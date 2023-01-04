Никола Йович пропустит 4 недели из-за проблем с поясницей

Теги травмы Майами НБА G-лига Никола Йович Баскетбол

Новичок «Майами» Никола Йович пропустит как минимум 4 недели из-за стрессовой реакции в пояснице.

Сербский форвард испытывал проблемы со спиной на протяжении всего сезона и усугубил травму в субботу во время матча G-лиги.

27-й номер драфта вернулся в Майами в понедельник для дальнейшего обследования. Клуб не будет торопиться с возвращением 19-летнего Йовича на площадку.

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