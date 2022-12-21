Билл Симмонс предсказывал, что «Санз» будут проданы не менее чем за 4 млрд долларов, и называл Мэтью Ишбию возможным покупателем

Теги Финикс НБА Роберт Сарвер Билл Симмонс Баскетбол

Когда в сентябре появилась новость о том, что владелец «Финикса» Роберт Сарвер собирается продать клуб, известный эксперт Билл Симмонс предсказал, что команда будет оценена не менее чем в 4 миллиарда долларов, и назвал бизнесмена Мэтью Ишбию потенциальным покупателем.

«В своем подкасте от 22 сентября я предсказал, что «Санз» будут проданы как минимум за 4 миллиарда (мое окончательное предположение было 4,4 млрд, немного больше). Кроме того, я назвал имя одного возможного покупателя – Мэт Ишбия. Пожалуйста, добавьте этого в мою таблицу побед и поражений 2022 года», – написал Симмонс.

Вчера стало известно, что американский бизнесмен Мэтью Ишбия станет новым владельцем «Финикса». Стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы