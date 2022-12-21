Билл Симмонс предсказывал, что «Санз» будут проданы не менее чем за 4 млрд долларов, и называл Мэтью Ишбию возможным покупателем

Когда в сентябре появилась новость о том, что владелец « » собирается продать клуб, известный эксперт предсказал, что команда будет оценена не менее чем в 4 миллиарда долларов, и назвал бизнесмена Мэтью Ишбию потенциальным покупателем.

«В своем подкасте от 22 сентября я предсказал, что «Санз» будут проданы как минимум за 4 миллиарда (мое окончательное предположение было 4,4 млрд, немного больше). Кроме того, я назвал имя одного возможного покупателя – Мэт Ишбия. Пожалуйста, добавьте этого в мою таблицу побед и поражений 2022 года», – написал Симмонс.

Вчера стало известно, что американский бизнесмен Мэтью Ишбия станет новым владельцем «Финикса». Стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик