Бюджет тель-авивского «Маккаби» вырос на 39 процентов по сравнению с прошлым сезоном

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Бюджет тель-авивского «Маккаби» в этом году составляет 90 миллионов израильских шекелей (около 25,7 млн евро), сообщает Israel Hayom.

По данным BasketNews, бюджет израильского клуба увеличился примерно на 39 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

При этом, бюджет иерусалимского «Хапоэля», который занимает второе место, примерно в три раза меньше – 26 миллионов шекелей (7,4 млн евро). «Хапоэль Холон» и «Хапоэль Тель-Авив» делят третье место с бюджетом в 14 миллионов шекелей 4 млн евро).

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