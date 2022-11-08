Энтони Дэвис: «Позади только 10 матчей, но 2-8 – совсем не то, что планировалось»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оценил выступление команды на старте сезона.
В понедельник «озерники» уступили «Юте» со счетом 116:139 и имеют результат 2-8 после 10 матчей.
«Мне совсем не нравится показатель 2-8. Да, у нас есть потери в составе... Надо оценивать картину в целом, позади только 10 матчей, но 2-8 – совсем не то, что планировалось», – признался Дэвис.
На счету Дэвиса 29 очков (лучший результат в сезоне), 4 подбора и 2 передачи.
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